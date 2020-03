Rockstar Games introduceerde enkele jaren geleden de Deadline modus in Grand Theft Auto Online. In deze modus strijd je op een futuristische motor tegen andere spelers, waarbij het de bedoeling is om ze af te snijden met een lichtspoor dat je achter je laat.

Om Deadline weer eens in de schijnwerpers te zetten, krijg je momenteel drie keer zoveel GTA$ en RP wanneer je de modus speelt. Deze actie loopt door tot 18 maart. Daarnaast kun je momenteel de Nagasaki Shotaro – de motor die in Deadline wordt gebruikt – winnen via de Lucky Wheel in het casino. Overigens geldt de driedubbele beloning ook in Business Battles.

Zoals we gewend zijn, kun je deze week ook weer profiteren van verschillende kortingen. De afprijzingen die momenteel gelden hebben we hieronder opgesomd.