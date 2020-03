Liefhebbers van survival games kunnen sinds eerder deze week weer met een nieuwe titel aan de slag. Het gaat hier om Memories of Mars, een game van ontwikkelaar Limbic Entertainment. Bij de release hoort natuurlijk een launch trailer en die kun je hieronder bekijken.

Memories of Mars speelt zich honderd jaar in de toekomst af en heeft een open-wereld. Spelers moeten op Mars een plek om te wonen zien op te bouwen, terwijl er diverse gevaren op de loer liggen. Denk aan buitenaardse vijanden, andere menselijke overlevers en barre omstandigheden.

Je kunt Memories of Mars in de PlayStation Store aanschaffen voor €19,99. De game is ook verkrijgbaar voor de Xbox One en pc.