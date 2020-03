Al wekenlang geeft Bandai Namco nieuwe trailers van One Piece: Pirate Warriors 4 vrij, waarin de personages uit het spel worden geïntroduceerd. De game komt nu bijna uit en dus zullen we de meeste karakters inmiddels wel gezien hebben.

Toch maken we nu op de valreep nog kennis met weer een nieuw personage. Deze keer is het Bartolomeo die met een eigen trailer in de schijnwerpers wordt gezet. Bekijk de beelden hieronder.

One Piece: Pirate Warriors 4 wordt op 27 maart uitgebracht voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc.