Activision en Infinity Ward brachten op 10 maart Call of Duty: Warzone uit. De langverwachte Battle Royale-modus voor Call of Duty: Modern Warfare, die ook als free-to-play game te downloaden is voor iedereen die het nieuwste deel in de reeks niet bezit, blijkt een groot succes te zijn als we kijken naar de spelersaantallen.

Eerder deze week werd al duidelijk dat Call of Duty: Warzone in de eerste 24 uur na de release door zes miljoen spelers was gespeeld. Dit aantal is alleen nog maar verder opgelopen. Afgelopen vrijdag, drie dagen na de lancering dus, passeerde het spel al de grens van 15 miljoen spelers. Dit maakte Activision bekend via Twitter.

Er lijkt dus enorm veel interesse te zijn voor Call of Duty: Warzone. We zijn benieuwd hoe de game zich de komende tijd verder gaat ontwikkelen. Infinity Ward heeft al laten weten dat er allerlei nieuwe content op de planning staat, evenals live events.