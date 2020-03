Special: Warzone – De nieuwe Battle Royale speeltuin van Call of Duty: Modern Warfare – De geruchten waren er al een behoorlijke tijd, maar afgelopen week was daar dan eindelijk de onthulling van de laatste toevoeging aan het Battle Royale-genre. Dat is de lang verwachte Warzone modus die inmiddels is toegevoegd aan Call of Duty: Modern Warfare. Warzone is ook als losstaand free-to-play platform voor iedereen beschikbaar in de PlayStation Store. Deze modus biedt in vergelijking met genregenoten echter een fundamenteel verschil, zeker ten opzichte van Blackout die via Call of Duty: Black Ops 4 te spelen is. Maar weet Warzone te overtuigen en weet het zodoende Blackout achter zich te laten? Daar kom je in deze special achter!

Groot, groter, grootst en veel details!

Waar Blackout, maar ook andere games in het genre, zoals Fortnite en PUBG honderd spelers per match toelaten, gaat Warzone gelijk een stap verder. Vanaf het begin kan je al direct met 150 man de wereld in springen en dat kan in de toekomst nog oplopen naar 200 man. Om al die spelers te huisvesten is een aanmerkelijk grote speelwereld nodig en die wordt geleverd. De map heet Verdansk en is een aaneenschakeling van bekende plekken uit onder andere de Special Ops missies van Call of Duty: Modern Warfare. Daarnaast zitten er ook bekende locaties in de map verwerkt die verwijzen naar eerdere Call of Duty-games.

Al gelijk wanneer je uit een groot legervliegtuig springt merk je hoe enorm uitgestrekt de wereld is waar je in terecht komt. Dankzij de omvang van de speelwereld is deze ook enorm gevarieerd, wat het oprecht leuk maakt om doorheen te reizen. Ondanks de aanwezige voertuigen, zoals jeeps, buggy’s, grote wagens en helikopters, voelt het zeker niet als een straf aan om te voet te reizen. Van een groot bevroren meer wat gelegen is aan een grote dam, tot kleine dorpjes, stedelijke omgevingen en een vliegveld met wrakstukken van grote vliegtuigen. Het zit er allemaal in en het kan je dus bekend voorkomen, ook ontdek je na uren/dagen spelen nog steeds nieuwe dingen en dat maakt het vertoeven op deze map erg plezierig.

Loot in overvloed!

Juist doordat Verdansk als map zo gevarieerd in elkaar steekt, zijn er genoeg plekken waar je op onderzoek uit kan gaan naar bruikbare items voor je uitrusting. Je begint overigens met enkel een pistool, maar al snel zul je meer en vooral betere items tegenkomen. Kogelwerende armor plates zijn bijvoorbeeld handig om op te rapen, maar ook een heartbeat sensor is prettig om bij je te hebben. Fijn is dat je nu alles soepel op kan pakken van de grond, sommige items pak je zelfs op door er domweg overheen te lopen. Dat werkt dus prima en komt het speelgemak en tempo ten goede, daarbij zijn er nog additionele manieren om aan bruikbare spullen te komen.

Mits je genoeg geld hebt weten te vinden, kan je op verscheidene punten op de map ook andere spullen kopen. Die punten worden aangemerkt met een winkelwagentje waar je onder andere killstreaks, revives en meer kunt kopen. Tevens kun je hier ook je eigen teammaten vrijkopen als deze gedood zijn en de Gulag (daarover zo meer) niet overleefd hebben. Daarnaast kun je er een loadout drop aanschaffen. Dat is een pakket – net zoals een care package – die vanuit de lucht ergens wordt bezorgd. Bereik je ongeschonden de plek waar de loadout drop ligt, dan kan je je eigen uitrusting pakken die je ook gewend bent om te gebruiken in de multiplayer modus. Vijanden zien echter ook dat er een pakket gedropt wordt, dus wees alert wanneer jij de plek nadert waar deze ligt.

Oefenen, teamwork en schiet jezelf vrij.

Waar we niet aan voorbij willen gaan is de oefenmodus die je kan spelen voordat je het echte slagveld opgaat. Het is aan te raden die minimaal één keer door te spelen, omdat het essentieel is om alle belangrijke uitgangspunten van de modus te leren kennen. Dat eenmaal gedaan, dan kun je er nadien echt voor gaan. Je betreedt in teams van drie de wereld, maar dat betekent niet dat je per se in teams van drie moet blijven spelen. In de lobby kan je de filter uitzetten dat je team wordt aangevuld met een tweede of derde speler, alleen ben je daardoor wel sneller in het nadeel. Onze ervaring leert dat wanneer je met minder dan drie man speelt, je snel kunt worden ingesloten door andere teams die wel compleet zijn.

Wanneer je voortijdig het loodje legt betekent dat echter niet dat je gelijk weg bent en op zoek moet naar een nieuwe match. Zoals eerder kort aangehaald kun je je teammaten vrijkopen, mits je genoeg geld hebt gevonden. Er is daarnaast nog een andere optie en dat is namelijk dat wanneer nadat je gedood bent, je in de Gulag gegooid wordt; een gevangenis aan de rand van de map. Daar vecht je een één op één gevecht uit en als je wint, dan spawn je zonder dat je teammaten geld moeten uitgeven. Verlies je het gevecht, dan kan je enkel terugkeren als je team geld inlegt om je zo vrij te kopen. Ga je nadien echter weer dood? Dan geen Gulag meer, want dan komt het uitsluitend op de portemonnee van je vrienden aan.

Geld rapen en teams plunderen

Tot zover het gedeelte over Warzone, want hiernaast is ook de modus Plunder nog te spelen. De werking daarvan is anders dan Warzone, want je hebt hier geen cirkel. Tevens kun je oneindig spawnen na je dood, hoewel je wel even wat geduld moet hebben omdat er een timer gaat lopen. De potjes in Plunder duren standaard 30 minuten en het draait niet om overleven als team, maar om zoveel mogelijk geld te verzamelen. Je moet als team dus actief op pad gaan om geld binnen te harken. Wanneer je een behoorlijk bedrag verzameld hebt, dan kan je dit op twee manieren veilig opbergen. De eerste optie is het inschakelen van een geldballon. Die koop je bij de eerder benoemde punten die op de map gemarkeerd zijn door een winkelmandje. Eenmaal zo’n ballon tot je beschikking, dan kun je die op ieder gewenst moment gebruiken om je geld veilig te stellen.

Een andere manier is het laten komen van een helikopter die je geld meeneemt. Dit kun je enkel op bepaalde punten op de map doen, waarbij een rode flair zichtbaar wordt. Zodra de helikopter boven dat punt cirkelt komt er een grote tas naar beneden die je kan gebruiken om je geld in weg te leggen. Zowel de geldballon, alsook de helikopter zijn echter zichtbaar voor iedereen. Dit betekent dus dat het kan zijn dat vijanden hier op afkomen wanneer je zoiets inschakelt met als risico dat je overvallen wordt en dat de vijand er met je verzamelde geld vandoor gaat.

Het is belangrijk om je geld weg te leggen, want hoe langer je veel geld bij je draagt, hoe groter de kans is dat je als een ‘high value target’ wordt aangeduid op de map. Gebeurt dat, dan is de kans heel groot dat je zult worden aangevallen door andere teams. Word je doodgeschoten, dan ben je al je geld kwijt. Het werkt natuurlijk twee kanten op, want heb je weinig geld, dan is er nog meer reden om teams met veel geld op zak aan te vallen. Juist omdat het zo belangrijk is om veel geld te vinden, wordt er in Plunder in verhouding een stuk aanvallender gespeeld dan in Warzone. Dat wezenlijke verschil zorgt ervoor dat spelers die niet houden van te afwachtend spelen hier ook aan hun trekken komen.

We zijn tevreden

Na flink wat tijd door te hebben gebracht met deze nieuwe Battle Royale modi, kunnen we stellen dat we er op dit moment behoorlijk tevreden over zijn. Warzone pakt het net even anders aan dan de Battle Royale-games die je al kent, waardoor het zijn eigen smoel heeft. Tegelijk blijft toch het typische Call of Duty-gevoel behouden. Dat zit hem ook in de gameplay die nog steeds even soepel aanvoelt. Verdansk ziet er als map voor zijn begrippen goed uit, ondanks de grootte van de wereld alwaar het absoluut geen straf is om doorheen te reizen dankzij de gevarieerde setting. Met de toevoeging van Plunder wordt zelfs de meer aanvallend ingestelde speler bediend met als resultaat: voor een ieder wat wils. Afgaande op een week spelen doet Warzone de Blackout modus wat ons betreft ruimschoots overtreffen en dit is pas het begin.