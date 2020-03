Eerder deze week is er weer een nieuw in-game evenement in Overwatch begonnen. Het gaat hier om het Archives event, waarin het verleden van de game en de personages centraal staat. Het evenement duurt in totaal drie weken en eindigt zodoende op 2 april.

Iedere week staat er een nieuwe verhaalgedreven coöp missie voor spelers klaar. De eerste wekelijkse missie heet Overwatch Uprising en deze draait om de eerste missie die Tracer ooit aanging. In Overwatch Retribution, de tweede missie, staat de geheime groepering Blackwatch centraal. De derde en laatste missie is Overwatch Storm Rising en deze speelt zich af in Havana, waar spelers Maximilien moeten achtervolgen.

Naast deze missies zijn er nog wekelijkse uitdagingen. Door het voltooien van de missies en uitdagingen verdien je Archives Loot Boxes, die exclusieve skins, emotes en andere items bevatten. Al deze beloningen zijn geïnspireerd op het verleden van Overwatch.

Bekijk hieronder een trailer van het Archives event van Overwatch.