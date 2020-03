Enkele dagen geleden werd aangekondigd dat Fast & Furious 9, het volgende deel in de populaire filmreeks, niet langer vanaf 21 mei in de bioscopen te zien zal zijn. Deze beslissing werd genomen vanwege de uitbraak van het coronavirus. Het uitstel is behoorlijk, want de film gaat nu pas op 2 april 2021 in première, bijna een jaar later dus. Mogelijk heeft dit ook gevolgen voor de release van Fast & Furious: Crossroads.

Deze laatste titel is een game van ontwikkelaar Slightly Mad Studios. De game werd eind vorig jaar aangekondigd en zou oorspronkelijk in mei van dit jaar uitkomen. Hoewel de game losstaat van Fast & Furious 9, is het natuurlijk niet voor niets dat beide release rond dezelfde tijd zouden zijn.

Nu Fast & Furious 9 voorlopig nog niet verschijnt, is het natuurlijk de vraag wat er met Fast & Furious: Crossroads gebeurt. Een woordvoerder van Codemasters, de studio die Slightly Mad Studios vorig jaar overnam, heeft in een verklaring laten weten dat de release van Fast & Furious: Crossroads nu “onzeker” is en dat er binnenkort meer nieuws over komt. Uitgever Bandai Namco kwam met het volgende statement:

“Bandai Namco Entertainment is working closely with our partners at Universal regarding F9’s newly announced theatrical release date of April 2021. While not directly tied to the film, news and updates pertaining to the Fast & Furious Crossroads video game will be shared once they become available. The development team at Slightly Mad Studios and Codemasters will continue to finalize the game as planned.”

Het is dus nog maar de vraag of Fast & Furious: Crossroads wel in mei verschijnt. Het lijkt niet ondenkbaar dat de game net als de aankomende film wordt uitgesteld. Zodra Bandai Namco met meer duidelijkheid komt, laten we het uiteraard weten.