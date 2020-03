Een tijdje geleden sprak Hideki Kamiya de profetische woorden “Okami is going to be back, really” uit, waardoor hij vele gamers wereldwijd een sprankeltje hoop gaf. Een sequel op het populaire ‘Okami’ uit 2006 is er immers nooit gekomen, maar nu blijkt dat die intentie er eigenlijk wel is geweest. Meer zelfs: Okami 2 is een tijdje zelfs in concrete ontwikkeling geweest, maar de game werd jammer genoeg door verschillende omstandigheden geannuleerd. Dit liet de beruchte “leaker” Dusk Golem ons weten via onderstaande tweet.

Om te begrijpen wat hij hiermee bedoelt, moeten we even terug in de tijd. Okami werd indertijd ontwikkeld door Clover Studios met Hideki Kamiya als regisseur van de game. Zowel Atsushi Inaba, Shinji Mikami en Hideki Kamiya zelf verlieten in 2006 echter de studio omdat ze zich niet genoeg gesteund voelden door Capcom, dat oorspronkelijk Clover Studios uit de grond stampte. De exit van deze drie grote namen zorgde er op zijn beurt voor dat Capcom noodgedwongen Clover Studios moest sluiten. De drie heren bleven echter wel samenwerken en stichtten in 2007 hun eigen studio: het huidige PlatinumGames.

Okami werd intussen een game die smeekte om een sequel, maar door de vreemde omstandigheden werd Okami plots ook een game met twee gescheiden ouders. Deze gescheiden ouders, zijnde Capcom en PlatinumGames, wilden het beste voor hun kindje en beslisten dus om samen een sequel te ontwikkelen. Beide studio’s hadden echter hun ruzie uit het verleden duidelijk nog niet bijgelegd, waardoor Okami 2 jammer genoeg geannuleerd werd.

Uiteraard is deze informatie afkomstig van een leaker en alhoewel Dusk Golem in het algemeen als betrouwbaar wordt gezien, kunnen we dus niet officieel bevestigen of Okami 2 werkelijk ooit heeft bestaan. Het zou echter wel uitermate jammer zijn als blijkt dat Okami 2 zulke trieste dood is “gestorven”. We blijven hoop koesteren dat Okami werkelijk een comeback zal maken!