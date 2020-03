Het leven vliegt voorbij, aan een steeds heviger tempo. Als mens moet je uitkijken dat je jezelf niet voorbij holt. En toch is dat precies wat de huidige maatschappij van ons vraagt. Als regisseur denk je nog voor het uitkomen van je nieuwste film bijvoorbeeld best al eens na over wat je volgende stap zal zijn. En als ontwikkelaar heb je sowieso ideeën in je hoofd over toekomstige projecten, terwijl je huidige game nog niet in de winkelrekken ligt.

Hugo Martin – creative director van DOOM Eternal en dus een belangrijke pion bij id Software – is geen uitzondering op deze regel. DOOM Eternal ligt bijna in de winkelrekken en een deel van zijn studio werkt reeds vlijtig aan DLC, waaronder nieuwe singleplayer hoofdstukken. Daarnaast geeft Martin aan dat hij reeds bezig is met het uitwerken van een volgend project. Veel details geeft hij niet, maar het is duidelijk dat de ideeënmolen op volle toeren draait.

“We’re already moving on to… I don’t want to say ‘the next thing’ – that is a PR answer, because I’m not allowed to say that – but we have ideas, certainly, and DLC [for Doom Eternal].” “Certainly we’re always dual-tracking things and talking always, because you never know when the cool idea is going to come along and you’re [always] jotting down notes. We keep those conversations going on the side and see how it goes.”

Waar zal id Software na DOOM Eternal mee op de proppen komen? Speculeer er gerust op los.