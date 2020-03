Filmproducenten blijven maar proberen om videogames over te zetten naar het witte doek, met overwegend uiterst teleurstellende resultaten. Een tv-reeks lijkt ons dan beter geschikt, aangezien je met meerdere afleveringen ook meer tijd hebt om de personages en de wereld waarin ze vertoeven verder uit te diepen. Wij waren dan ook best blij toen we hoorden dat de verfilming van The Last of Us plaats had moeten ruimen voor een tv-reeks. En dan nog één van HBO (Game of Thrones, The Leftovers…).

Craig Mazin, één van de drijvende krachten achter het fenomenale Chernobyl, werkt als producent en schrijver aan de reeks en laat weten dat de productie van start zal gaan na de release van The Last of Us: Part II. Naughty Dog richt zich nu logischerwijs even volledig op het afwerken van dit veelbelovende vervolg, waarna het de handen in elkaar zal slaan met HBO. De focus van de reeks zal op de relatie tussen Joel en Ellie liggen, besluit Mazin.