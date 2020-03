Begin volgende maand zal de remake van Resident Evil 3 verschijnen, maar voordat de volledige game daar is bestaat er een kans dat we al met een demo aan de slag kunnen. Volgens insider Dusk Golem zal er aanstaande vrijdag een demo uitgebracht worden.

Dit meldt het account op Twitter nadat iemand daar navraag over deed. Hoewel Dusk Golem als betrouwbaar gezien wordt, heeft Capcom hier officieel geen mededelingen over gedaan dus of het klopt is even afwachten. Indien zo, dan krijg je vrijdag een voorproefje op de game.