Nu de release van Dreams al even een feit is, is Media Molecule bezig met toekomstige features, bug fixes en additionele content. Om spelers van de game een helder overzicht te geven wat er aan zit te komen, waar nog aan gewerkt wordt en meer, heeft de ontwikkelaar een Trello Board geopend.

Het enige wat je even moet doen is naar Trello gaan en dan kun je de roadmap voor de komende tijd bekijken. Media Molecule zal het overzicht continu blijven updaten, zodat spelers precies weten wat er aan zit te komen en wat de plannen voor korte en lange termijn zijn.

Voor het Trello Board van Media Molecule kan je hier terecht.