Recentelijk heeft Rockstar een nieuwe GTA V circuit track – de “High of Society” map – uitgebracht. Nu heeft Imgur-gebruiker Tenet007 deze map eens nader bekeken en hij ontdekte dat de vormen weleens hints kunnen bevatten voor de volgende GTA-map.

Zo zie je hieronder dat de vormen overeenkomen met Florida, Michigan en Mexico. De geruchten dat de volgende GTA meerdere maps zou bevatten op verschillende locaties is vaker aangehaald en als dit een daadwerkelijke hint is, dan zijn deze drie locaties wel heel erg tof.

“Rockstar appear to tease what looks like a map that includes Florida and Mexico in the latest GTA 5 racing DLC’s circuit packs,” writes the user. “Strengthening the rumours that GTA VI will be set in Vice City (Miami, Florida) and Southern American city/countries. GTA VI(CE) City seems like the title.”