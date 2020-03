Ubisoft werkt al even aan de competitieve game Roller Champions en momenteel is er een gesloten alpha gaande. De ontwikkelaar speelt zelf ook in deze alpha mee en heeft dat live uitgezonden via streamingkanalen. Het resultaat is de onderstaande video, waarin we een uur aan gameplay te zien krijgen.

De beelden zijn voorzien van commentaar door de ontwikkelaar, zodat je een goed idee krijgt van hoe het geheel in elkaar steekt, waar de gameplay uit bestaat en wat zoal de mogelijkheden zijn. Roller Champions heeft nog geen releasedatum, maar de bedoeling is dat de game over niet al te lange tijd verschijnt.