Daniel Ahmad, welbekend senior analyst bij Niko Partners, zegt dat het nog te vroeg is om te weten of er productieproblemen zijn bij de PS5 en/of Xbox Series X. Hij zegt dat de volledige productie van de nieuwe generatie consoles sowieso nog even op zich laten wachten en dat dit waarschijnlijk in het tweede kwartaal van start zal gaan. Mochten de coronavirus maatregelen tegen die tijd opgeschort worden, dan loopt er waarschijnlijk vrij weinig niet volgens planning.

Verder dienen we wel rekening te houden met de ontwikkelaars achter de console die nu massaal moeten thuiswerken. Dit kan er voor zorgen dat de ontwikkeling van software iets trager verloopt dan normaal wat uiteindelijk weer voor uitstel kan zorgen. Hoe dan ook, de impact van het coronavirus zal pas duidelijk worden wanneer alles zo goed als achter de rug is. We weten immers niet of de lockdown die momenteel menig Europees land vastzet lang gaat duren en in hoeverre bedrijven hier last van gaan krijgen.