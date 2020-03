Monster Hunter: World is een groot succes, dat heeft Capcom al meermaals laten blijken door de verkoopcijfers te delen. De grote uitbreiding die eind vorig jaar verscheen, Iceborne, is eveneens een succes zo blijkt, want die expansie is wereldwijd meer dan 5 miljoen keer verscheept.

Dat is een groei van 1 miljoen exemplaren ten opzichte van januari, toen Capcom nog bekendmaakte dat er 4 miljoen exemplaren verscheept waren. Deze cijfers gelden voor de uitbreiding op alle platformen, dus de PlayStation 4, Xbox One en pc, waarbij Iceborne pas in januari voor de laatstgenoemde verscheen.

Monster Hunter: World zelf zit per 2 januari over de 15 miljoen verscheepte exemplaren.