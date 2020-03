De organisatie achter de eerstvolgende Gamescom editie in augustus later dit jaar houdt de situatie rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten.

Het team laat op Twitter weten dat ze veel vragen krijgen omtrent de bedreiging die het coronavirus voor het evenement vormt. In de stad Keulen zijn alle evenementen met meer dan 1000 aanwezigen verbannen tot en met 10 april 2020. De Gamescom is pas in augustus, dus op zich zou dit vooralsnog geen reden mogen geven tot zorgen omtrent het annuleren.

De voorbereidingen voor Gamescom 2020 gaan gewoon door zoals gepland en liggen op schema. Mocht het evenement onverhoopt toch geannuleerd worden, dan krijgen alle mensen die een ticket hebben gekocht via de officiële ticket shop hun geld terug.