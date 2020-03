De Europese PlayStation Store is weer van de wekelijkse update voorzien en tevens heeft Sony de details bekendgemaakt van wat er de komende dagen nog zal verschijnen. Vandaag verschijnen er slechts een paar games, de komende dagen staat er echter nog meer op het programma met als knaller natuurlijk DOOM Eternal die aanstaande vrijdag uitkomt.

Hieronder alle releases qua games op een rijtje, alsook wat er nu verkrijgbaar is in de PlayStation Store qua downloadbare content. Wat daar de komende dagen nog bijkomt is niet bekend, blijf daarvoor de PlayStation Store in de gaten houden.

Games

Vanaf 18 maart

Arcade Archives IMAGE FIGHT (PS4)

Epic Word Search Collection (PS4)

Explosive Jake (PS4)

Neverlast (PS4)

Red Death (PS4)

The Rabbit Hole (PS4)

Thunder Paw (PS4)

Wild Puffins (PS4)

Vanaf 19 maart

Arcade Archives FORMATION Z (PS4)

The Casebook of Arkady Smith (PS4)

TT Isle of Man Ride on the Edge 2 (PS4)

Vanaf 20 maart

DOOM 64 (PS4)

DOOM Eternal Deluxe Edition (PS4)

DOOM Eternal Standard Edition (PS4)

La-Mulana (PS4)

La-Mulana 2 (PS4)

Langrisser I & II (PS4)

Spuds Unearthed (PS4)

The Telltale Batman Shadows Edition (PS4)

War Thunder – Apache Bundle (PS4)

Demo’s

Resident Evil 3: Raccoon City Demo (PS4 – Vanaf 19 maart)

Downloadbare content

SMITE (PS4)

Mulan Plus Bundle – Gratis

Path of Exile (PS4)

Shenmue III (PS4)

Uno (PS4)

Warface (PS4)

Paraiso Island (PS4)