Firstlook Festival bestaat inmiddels ruim tien jaar en er waren plannen om dit jaar weer een editie te organiseren. De organisator, Blammo, laat nu echter weten dat ze de beurs voor dit jaar geannuleerd hebben. De reden hiertoe is de onzekerheid van het coronavirus dat nu Europa in zijn greep weet te houden.

Als gevolg hiervan heeft de organisatie slecht zicht op de marketingkalender en budgetallocatie van de gamesindustrie in Nederland. Met andere woorden: er is onzekerheid of het budget rondkomt om een nieuwe editie te organiseren en omwille van die reden wordt de 2020 editie geannuleerd.

Wel geeft Blammo aan dat ze in 2021 een nieuwe editie op poten willen zetten, dus het annuleren van deze editie betekent niet het einde van de Nederlandse beurs.