Microsoft begint behoorlijk voor te lopen op Sony wat betreft het bekendmaken van de details omtrent de next-gen console. Daar waar we over de PlayStation 5 nog steeds nauwelijks iets weten, heeft Microsoft vandaag de specificaties van de nieuwe Xbox onthuld.

Dat doen ze via het techkanaal Digital Foundry die bij Microsoft op bezoek ging om daar de hardware van dichtbij te bekijken. Een zeer uitgebreid artikel over de nieuwe console kun je hier vinden en video’s met alle informatie hieronder.

In de video’s zie je ook hoe compact de console eigenlijk is, gezien ze de behuizing er vanaf halen. Dat is nog niet alles, want ook is er een overzicht opgesteld van de specificatieverschillen tussen de Xbox Series X, Xbox One X en Xbox One S.