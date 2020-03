Het is al even bekend dat er een tweede seizoen komt van de Netflix-serie The Witcher en ook dat deze sinds een paar weken in productie is. Er zal nu echter vertraging ontstaan, want alles is stilgelegd. De reden hiervoor laat zich natuurlijk raden: het coronavirus.

Het virus zorgt wereldwijd voor grote problemen en nu is dus ook de productie van het tweede seizoen van The Witcher getroffen. Het filmen zal voor de komende twee weken stil worden gelegd en daarna wordt gekeken of dit langer wordt doorgetrokken of dat het werk weer hervat kan worden.

Het was de bedoeling dat de productie eind augustus gereed zou zijn, maar dat wordt waarschijnlijk wat later. Het tweede seizoen van The Witcher zal sowieso pas volgend jaar op Netflix beschikbaar worden gesteld.