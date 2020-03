De kampioen van de FIA Gran Turismo Sport World Series, Igor Fraga, heeft een contract getekend bij het Red Bull Junior programma, zo laat de Formule 1 vandaag op de officiële website weten. De Gran Turismo speler wist in 2018 de Nations Cup wereldtour finale in Monaco te winnen. In 2019 werd hij samen met Tomoaki Yamanaka en Rayan Derrouiche kampioen in de Manufacturer Series.

De in Japan geboren Braziliaan doet ook al jaren mee in verschillende raceklassen en in 2019 reed hij in de Formula Regional European Championship. Dat kampioenschap sloot hij op de derde plaats af achter Frederik Vesti en Enzo Fittipaldi.

Dit jaar zal hij in de Formule 3 uitkomen voor het team Charouz en dat onder de hoede van het Red Bull Junior programma. Dat programma hebben Sebastian Vettel en Max Verstappen ook doorlopen en die zijn beiden in de Formule 1 terecht gekomen.

De 21-jarige coureur heeft dus zijn carrière deels te danken aan zijn verdiensten in esports en hij heeft een kans om het tot de Formule 1 te schoppen, mits hij goed presteert in de Formule 3. Of dat ooit gaat lukken is afwachten, met 21 jaar stapt hij relatief laat in.

Hij heeft een droom, zo laat hij optekenen en dat is om Formule 1 kampioen te worden. Of dat gaat lukken zullen we in de komende jaren gaan zien. Wat hier ook uit blijkt is dat esports je daadwerkelijk verder kunnen helpen in je carrière.