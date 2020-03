Na enige tijd in early access te hebben gezeten verscheen in 2018 Deep Sky Derelicts voor de pc. Deze turn-based strategy-game komt nu ook naar de PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch en wel als Definitive Edition. Het spel komt op 24 maart uit en zal €24,99 kosten.

De definitieve versie van Deep Sky Derelicts verschilt van het origineel doordat de gehele game is aangepast voor een nog betere ervaring. Tevens zijn er twee ‘content packs’ inbegrepen: ‘New Prospects’ en ‘Station Life’. Deze uitbreidingen brengen nieuwe gameplay-features met zich mee, alsmede nieuwe character upgrades, missies en nog veel meer.

Hoe Deep Sky Derelicts: Definitive Edition eruit ziet en wat je van de game kunt verwachten kan je in de onderstaande trailer bekijken.