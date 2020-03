Eind vorige week kon je lezen dat Sony volgens geruchten samen met Konami aan een reboot van Silent Hill werkt. Ook zou Silent Hills mogelijk terug kunnen keren onder aansturing van niemand minder dan Hideo Kojima. Geen van deze geruchten is bevestigd tot op heden, maar wel is er een nieuw gerucht opgedoken en die schetst een interessant scenario.

Volgens de website Jack of All Controllers zou Sony aan het proberen zijn om Metal Gear Solid, Silent Hill en Castlevania als IP’s van Konami over te nemen. Dit wordt gebaseerd op een bron vlakbij Sony die verder niet genoemd wordt. Het is dus niet te verifiëren, dus neem het met een kilo zout. Desalniettemin maakt dat de Silent Hill geruchten van vorige week een stuk logischer.

Want als Sony de licenties overneemt zou Kojima met hetgeen door kunnen gaan wat hij destijds bij Konami deed. Tegelijkertijd doet Konami tegenwoordig nauwelijks nog iets in games, het enige vaste gegeven is jaarlijks een nieuwe Pro Evolution Soccer en af en toe een wat kleinere release.

Voor de rest is het volstrekt onduidelijk wat Konami momenteel doet en of er überhaupt nieuwe games in ontwikkeling zijn. Sony kan natuurlijk goed uit de voeten met de drie genoemde franchises, gezien dat namen van statuur zijn waar ze alle kanten mee op kunnen.

Aan de andere kant, als Konami de IP’s inderdaad verkoopt, dan heeft de Japanse ontwikkelaar en uitgever amper nog wat in huis aan grote franchises. Tenzij het bedrijf plannen heeft om de gamesindustrie te verlaten, dan is een verkoop aan Sony natuurlijk geen slecht idee. Liever dat dan de franchises verloren zien gaan, nietwaar?

Nogmaals, dit alles is gebaseerd op geruchten en speculatie; het kan zijn dat het gerucht volledig onjuist is. Zoals al aangehaald, neem het met een korrel zout. Laat hieronder weten hoe jij hier over denkt.