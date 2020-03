Het lijkt bijna een droom die werkelijkheid wordt, maar binnen minder dan een maand tijd ligt het eerste deel van de Final Fantasy VII Remake eindelijk in de winkels. We krijgen de laatste tijd meer en meer van de game te zien, zo kunnen we sinds kort zelfs zelf aan de slag met een heuse demo voor de game.

Om ons nog meer inzicht in de game te geven, zette Square Enix de eerste aflevering van een nieuwe reeks behind-the-scenes video’s online. De reeks krijgt de toepasselijke naam “Inside Final Fantasy VII Remake” mee.

De eerste aflevering dient als een soort introductie en focust zich op verschillende teamleden en hun functies. In ongeveer 22 minuten komen regisseur Tetsuya Nomura, producer Yoshinori Kitase en verschillende anderen aan het woord. Gezien het hier gaat om een volledig nieuwe visie op een ware klassieker, hebben de verschillende teamleden toch wel het één en ander te zeggen.

De volledige aflevering is hieronder te bekijken. Final Fantasy VII Remake verschijnt op 10 april 2020.