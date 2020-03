Het is nog maar afwachten of de Tour de France dit jaar doorgaat, maar mocht dat niet zo zijn, dan kan je deze competitie wel digitaal beleven. Nacon en Cyanide hebben laten weten dat op 4 juni Tour de France 2020 uit zal komen voor de PlayStation 4, Xbox One en pc.

Het nieuwste deel in de Tour de France-reeks maakt gebruik van een verbeterde interface, die spelers beter laat anticiperen op diens tegenstanders en het parkoers. Tevens hebben je tegenstanders een betere AI, zodat zij elke aanvalsmogelijkheid zien. Ook is de wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik toegevoegd voor nog meer content.

Dat zijn echter niet de enige verbeteringen, want de ontwikkelaar laat ook weten dat Tour de France 2020 een uniek aspect heeft die de speler nog meer onder zal dompelen in de ervaring. Wat dit precies is zal later bekend worden gemaakt. Afsluitend is er nog een aankondigingstrailer vrijgegeven en die check je hieronder.