Gamen is een universeel gegeven. Jong of oud, man of vrouw, of alles ertussenin: iedereen heeft het volste recht te kunnen genieten van videogames en al het moois dat ze te bieden hebben. De laatste tijd zetten veel bedrijven sterk in op het toegankelijk maken van gamen voor iedereen. Niet iedereen is immers in staat om op een deftige manier te gamen, denk zo maar aan mensen met bepaalde motorische beperkingen of mensen die last hebben van epileptische aanvallen.

Gamers met verschillende handicaps konden zo al eerder aan de slag met de Xbox Adaptive Controller, maar ook Sony lijkt sterk in te zetten op specifieke noden van gamers, althans als we het volgende patent mogen geloven. Het patent zelf werd vorig jaar al aangevraagd, maar werd pas recent ontdekt door ResetEra gebruiker anexanhume. Het gaat als volgt:

The portable device comprises a communication interface (not shown) operable to receive text information. The text information may be received from an information processing apparatus. In some examples, the text information may be received from a games controller that is in communication with the information processing apparatus and to which the portable device is connected, the games controller acting as receiver and relay. The text information may be generated as a result of the information processing apparatus executing a game program. As described previously, the text information may correspond to e.g. system menus, in-game menus, in-game text, etc

Concreet gaat het hier om een systeem dat de controller als het ware verandert in een “braille-vertaler”. Via uitsteeksels en vibraties kunnen gamers die bepaalde info niet kunnen lezen toch de correcte signalen doorkrijgen. Verschillende games gebruiken al een “text-to-speech” systeem om slechtziende gamers te ondersteunen, maar met deze extra feature kan een nog grotere immersie in games bereikt worden.

Voorlopig blijft het echter bij het bovenstaande patent en we zijn dus niet zeker of deze functie er überhaupt zal komen. Features die het gamers makkelijker maken om te gamen, ondanks bepaalde handicaps, zijn echter een erg nobel doel. We hopen dan ook van harte dat er wat met dit patent gedaan wordt, of iets soortgelijks.