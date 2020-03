One Piece: Pirate Warriors 4 is bijna onder ons en als je de ontwikkeling van deze game de laatste tijd hebt gevolgd, heb je vast wel al een hele hoop trailers zien passeren die telkens bepaalde personages in de schijnwerpers zetten.

Gezien we nu toch wel echt in de laatste sprint richting release zitten, is het misschien logisch dat we niet zomaar een zoveelste korte personagetrailer krijgen. Bereid je immers voor op één “übertrailer” die alle voorgaande trailers bundelt en ons alle speelbare personages nog eens laat zien.

Zoals al gezegd zijn er heel wat personages de revue gepasseerd, dus deze nieuwe trailer is vrij uitgebreid. Elk personage krijgt hier enkele seconden tijd om even te tonen wat hij of zij in hun mars heeft. Elk personage heeft zo namelijk een eigen special move, die hier mooi in de verf wordt gezet.

One Piece: Pirate Warriors 4 is vanaf 27 maart bij ons. De nieuwe trailer check je hieronder.