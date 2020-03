Sony heeft zich een vrij lange tijd stil gehouden omtrent de PlayStation 5, maar het moment dat ze meer bekend gaan maken is nu bijna daar. Morgenmiddag om 17:00 uur zal systeem architect Mark Cerny uitgebreid over de console gaan vertellen via het PlayStation Blog. Dit meldt de Japanse consolefabrikant via onder andere Twitter.

Hij zal dan op de techniek ingaan, alsook uitleggen hoe de toekomst van gaming er uit zal komen te zien.