Via het Japanse PlayStation Twitter-account zijn we te weten gekomen wat de onthulling van morgen precies in zal houden. Het betreft namelijk een vooraf opgenomen sessie met Mark Cerny, die eigenlijk plaats had moeten vinden tijdens de Game Developers Conference van 2020 in San Francisco.

Zoals je wellicht weet is deze beurs uitgesteld naar de zomer van 2020, vanwege het coronavirus COVID-19. Sony besluit nu dus om deze sessie alsnog te delen, maar dan via de eigen kanalen. Het is ook nog onduidelijk of de GDC deze zomer alsnog wel doorgaat, inmiddels is San Francisco namelijk ook in lockdown gegaan.