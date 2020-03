Eindelijk zat er echt schot in de zaak omtrent de Uncharted-film, de opnames zouden later deze maand van start gaan. De met uitstel geplaagde film krijgt nu weer te maken met een tegenslag, want de opnames zijn uitgesteld. Ditmaal vanwege een begrijpelijke reden: het coronavirus.

De bedoeling was dat de opnames in Berlijn zouden beginnen, maar gezien Duitsland net zoals Nederland in een halve lockdown verkeert is het niet mogelijk en gewenst om te beginnen met de opnames. Het gevolg is uitstel met zes weken, tenzij het virus Europa langer in zijn greep weet te houden.

Gezien de film pas volgend jaar in de bioscopen zal draaien, ziet het er met de aangepaste planning vooralsnog niet naar uit dat de film vertraging qua release zal oplopen.