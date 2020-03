Gamers die de Season Pass gekocht hebben voor Dragon Ball Z: Kakarot zitten ongetwijfeld met smart te wachten op de eerste grote uitbreiding. Deze zit er aan te komen, want er zijn nu wat details over deze extra content uitgelekt.

De uitbreiding zal onder de naam ‘A New Awakening: Part 1 – Whis’ Training’ worden aangeboden. Je zal vechten tegen sterkere tegenstanders, maar eenmaal verslagen geven die je extra veel experience points. Tevens is het mogelijk om de Super Saiyan God-modus van Goku te ontgrendelen. Dit geeft je dan weer nieuwe speciale bewegingen en finishers.

In veel gevallen is het zo dat je een grote uitbreiding pas na het uitspelen van de campagne kan spelen, maar dat is nu niet het geval. Het is dus mogelijk om je nieuw verkregen vorm te gebruiken in de campagne.