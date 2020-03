Cyberpunk 2077 is al een keer uitgesteld en nu het coronavirus wereldwijd voor veel problemen zorgt, is een logische zorg dat de geplande releasedatum van half september niet gehaald gaat worden. CD Projekt RED heeft via Twitter laten weten dat er vooralsnog niets aan de hand is.

De Poolse ontwikkelaar heeft besloten om het personeel thuis te laten werken om de kans op besmetting zo min mogelijk te houden. Dit is natuurlijk geen ideale situatie, maar CD Projekt RED ziet het als een nieuwe uitdaging.

Het thuiswerken van het personeel wordt dan ook niet als probleem gezien wat de ontwikkeling van de game in de weg kan staan. Ook al is de situatie dus veranderd, de planning is nog steeds om Cyberpunk 2077 in september uit te geven.