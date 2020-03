DOOM Eternal verschijnt officieel aanstaande vrijdag, maar gisterenmiddag verliep het embargo op de reviews al. Daaruit kunnen we opmaken dat id Software een uitstekende shooter heeft afgeleverd, want het overgrote deel van de cijfers is goed tot subliem te noemen.

Het laagste cijfer is momenteel een 7.0 wat de enige is die buiten de reeks van hoge cijfers valt. Sommige media zijn zelfs zo onder de indruk en geven de game de best mogelijke score. Onze bevindingen met DOOM Eternal kan je hier vinden.