De profetische woorden “I felt a great disturbance in the Force” van Obi-Wan, zijn momenteel actueler dan ooit. Gezien vele mensen door omstandigheden vandaag de dag thuiszitten, zoeken velen waarschijnlijk iets om zich mee bezig te houden. Om ons daarin te steunen heeft DICE vanaf nu een actie gelanceerd die ons extra XP zal opleveren in Star Wars Battlefront II.

Tot 27 maart kunnen we genieten van dubbele XP en daar houdt de pret zelfs nog niet op! Het daaropvolgende weekend krijgen we namelijk driemaal zoveel XP als gewoonlijk. Hoog tijd dus om nog eens een reisje te maken naar een heelal hier ver, ver, vandaan.