The Room werd eerder dit jaar als exclusieve titel aangekondigd voor Steam VR en Oculus Rift, maar is ondertussen ook bevestigd voor de PlayStation 4. Later deze maand kun je de game zelf onder handen nemen, namelijk op 26 maart wanneer de game in de PlayStation Store verschijnt.

Houd je van een gespannen sfeer, puzzels en mysterieuze situaties ontrafelen? Dan is The Room VR misschien wel iets om in de gaten te houden. Om alvast een goede indruk van deze nieuwe titel te krijgen kan je de onderstaande trailer bekijken.