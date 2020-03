Pas eind volgende maand verschijnt Trials of Mana voor de PlayStation 4, maar voor wie nu al niet meer kan wachten of als je nog niet zeker weet of je de game wil aanschaffen, is er nu een demo verschenen.

De demo is van redelijke grootte en duurt zo’n anderhalf tot twee uur om volledig te voltooien. Tijdens het downloaden van de demo kun je je tegoed doen aan de onderstaande gameplay beelden. Die geven je alvast een goed beeld van wat je mag verwachten.