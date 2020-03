Shotguns zijn fantastische wapens. Ze moedigen je aan lekker dicht bij je vijand te komen om dan genadeloos een gigantische lading lood door het lichaam van die vijand te knallen. Sommige shotguns knallen dan nog eens erg snel verschillende schoten af, waardoor de chaos en de fun nog maar eens de hoogte in schieten.

Eén van die snelle shotguns is de 4th Horseman Exotic Shotgun uit Destiny. Toen Destiny 2 uitkwam, was het erg jammer dat we geen toegang meer kregen tot dit wapen, maar daar komt vanaf nu gelukkig verandering in.

Als onderdeel van Season of the Worthy, heeft Bungie namelijk beslist om The 4th Horseman in Destiny 2 te introduceren. Je kan deze shotgun vanaf vandaag zelfs al vrijspelen door middel van een Exotic Quest. The 4th Horseman belooft bovendien een krachtig, maar ook tactisch wapen te zijn. Het wapen is volautomatisch, maar elk opeenvolgend schot heeft een groter bereik en zal zo meer schade berokkenen. Breinloze “one-shot-kills’ van meters ver zijn hier dus uit den boze.

Season of the Worthy is momenteel live in Destiny 2 en loopt nog tot 9 juni. De toevoeging van deze shotgun is slechts één van de vele updates die gepland staan, dus hou het laatste nieuws zeker in de gaten. Hieronder kan je The 4th Horseman al even in actie zien.