Vorige week verscheen de Warzone modus voor Call of Duty: Modern Warfare en daarin speel je eigenlijk met een team van twee of meer. Als je alleen in die modus duikt, dan zal je team aangevuld worden met extra spelers, ongeacht of je ze kent.

Een solo modus stond op de planning en die is door de ontwikkelaar nu aan de game toegevoegd. Je kunt als je in Warzone duikt kiezen voor een solo queue, waarmee je daadwerkelijk in je eentje tegenover de vijanden komt te staan.

Voor de rest blijft alles min of meer hetzelfde tegenover het spelen met meer spelers in een team. Een belangrijk verschil is echter dat je na een dood in de Gulag niet over de mogelijkheid beschikt dat een team je terugkoopt.

Meer over Warzone lees je straks in een uitgebreid artikel waarin we alle ins- en outs bespreken, zodat je precies weet wat Warzone is mocht je er nog niet in zijn gedoken.