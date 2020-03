Eerder vandaag kon je al lezen dat Assassin’s Creed: Odyssey vanaf morgen tot en met zondag tijdelijk gratis te spelen is. Hierbij heb je toegang tot de hele basisgame en als je de game besluit te kopen, dan neem je je progressie mee.

Om een aanschaf wat aantrekkelijker te maken, heeft Ubisoft de game in de aanbieding gegooid. De game is momenteel de PlayStation Store deal van de week en mocht je de titel nog niet hebben, dan is de aanbieding erg interessant.

De gratis trial van Assassin’s Creed: Odyssey kan je hier vinden.