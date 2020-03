Waar Rockstar aan werkt is niet bekend, maar iedereen gaat er stilletjes een beetje vanuit dat het een nieuwe Grand Theft Auto betreft. Het kan echter ook gaan om een L.A. Noire opvolger, want er is wat merkwaardigs gebeurd omtrent een opvolger.

YouTube heeft automatisch een kanaal gegenereerd voor L.A. Noire Part 2, dit is gebruikelijk voor het platform om te doen als er veel video’s over hetzelfde onderwerp online verschijnen of als er referenties op YouTube opduiken. Het genereren van dit kanaal is ontstaan door een reeks gelicenseerde nummers uit de jaren 80, wat door Take-Two werd gedaan.

Daarnaast is er ook een referentie aan het radiostation K.T.I. opgepikt, wat spelers van het origineel vast herkennen. Een hoogst ongebruikelijke manier waarop een game lekt, als het überhaupt een lek is. Wat nog wat olie op het vuur gooit is dat het kanaal nu weer offline is, maar mensen op Reddit waren er snel genoeg bij.

Of het klopt is moeilijk na te gaan, dus neem het vooral met een korrel zout. Zodra we iets vernemen over het daadwerkelijke bestaan van L.A. Noire Part 2, dan lees je het hier.