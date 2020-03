Via Digital Foundry zijn de specificaties van de PlayStation 5 bekendgemaakt en dus kunnen we deze eindelijk weerleggen tegenover die van de Xbox Series X. Uit deze cijfers blijkt dat de PlayStation 5 de mindere specificaties heeft op sommige vlakken, wat zorgt voor minder TFLOPS (grafische rekenkracht) dan de Xbox Series X.

Waar de PS5 wel wint is op het vlak van laadtijden, de IO Throughput is namelijk 5.5GB/s voor raw data en 8-9GB/s voor compressor data. Voor de Xbox Series X is dit 2.4GB/s voor RAW en 4.8GB/s per seconde. Dit betekent dat de PS5 in staat is om razendsnel data te kunnen laden, waardoor het slechts een fractie van een seconde kost om een gigabyte te kunnen laden.

Qua grafische memory zijn de consoles gelijk aan elkaar, beide consoles hebben 16GB GDDR6. De CPU is nagenoeg gelijk, alleen in de PS5 draait deze op een lagere kloksnelheid (waarschijnlijk vanwege de hitte). Dit zorgt ervoor dat er een nodige gap bestaat in TFLOPS. Wel moeten we hierbij vermelden dat er meer is dan alleen TFLOPS, Sony heeft complexe technologieën toegepast om ervoor te zorgen dat de TFLOPS van PS5 betere graphics kunnen verzorgen dan je misschien zou verwachten bij het aantal TFLOPS.

“a smaller GPU can be a more nimble, more agile GPU, the inference being that PS5’s graphics core should be able to deliver performance higher than you may expect from a TFLOPs number that doesn’t accurately encompass the capabilities of all parts of the GPU. Developers work to the power limits of the SoC, their workloads affecting frequencies on the fly – but it’s those factors that impact the clock speeds, not ambient temperatures.”

Het moge duidelijk zijn dat de focus van Sony volledig ligt op de SSD. Deze is zo snel dat het geheugen van de PS5 binnen twee seconden gevuld kan worden. Overigens is de PS5 gewoon uitbreidbaar, je kunt een NVMe SSD in de PS5 stoppen voor meer opslagruimte en er kan via USB ook een HDD aangesloten worden. De interne SSD oplossing is proprietary, oftewel niet standaard en onverranderbaar. Maar de controller werkt gewoon samen met de M.2 drives die je er zelf in kunt stoppen. Sony gaat alleen wel valideren welke drives het beste werken met de PS5, zodat je zeker weet dat je geen snelheid hoeft in te ruilen.

Voor een zeer uitgebreide blik op de specificaties van de PS5 kun je terecht bij dit artikel van Digital Foundry.

PlayStation specificaties

Xbox specificaties