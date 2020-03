Gezien Resident Evil 3 het getal ‘drie’ in de titel heeft staan, kunnen we er wel vanuit gaan dat er al heel wat verhaalelementen de revue zijn gepasseerd. Het is jammer genoeg ook menselijk als je bepaalde van deze elementen vergeten zou zijn, er zijn vandaag de dag immers zoveel games te spelen en zoveel werelden te verkennen.

Als je dus toevallig wat Resident Evil achtergrondinformatie uit je mentale harde schijf bent kwijtgeraakt: geen paniek! Capcom zette namelijk een korte video online die ons perfect weet voor te bereiden op de gebeurtenissen van Resident Evil 3.

De video wordt gepresenteerd als een soort documentaire van de gebeurtenissen die in Raccoon City plaatsvonden. De naam Raccoon City doet hoogstwaarschijnlijk wel wat belletjes rinkelen, maar indien dat niet het geval is, zal je na het bekijken van de video helemaal kunnen meespreken over de laatste nieuwtjes.

Let wel op dat de video spoilers bevat voor zowel Resident Evil 0, Resident Evil en Resident Evil 2. De Resident Evil 3 Remake staat op de planning voor 3 april. De video waarvan sprake kan je hieronder bekijken.