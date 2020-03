Het is al even bekend dat de PlayStation 5 over backwards compatibility zal beschikken, de vraag was alleen tot waar deze feature zou reiken. Dat heeft Mark Cerny in zijn lange PlayStation 5 presentatie nu duidelijk gemaakt, deze feature beperkt zich tot PlayStation 4 games.

Het zal dus niet mogelijk zijn om PlayStation, PlayStation 2 en PlayStation 3 games op de console te spelen, maar dat viel enigszins te verwachten. Overigens zullen niet alle PlayStation 4 games op de PlayStation 5 te spelen zijn, want om het werkend te krijgen vereist elke game individuele aanvullende ontwikkeling.

Met andere woorden: de ontwikkelaars moeten de games in kwestie klaarmaken via een update om op de PlayStation 5 afspeelbaar te maken. Daarbij benoemt Cerny dat ‘bijna alle populaire’ PlayStation 4 games op de nieuwe console zullen werken, dus het aanbod zal enige beperking kennen.