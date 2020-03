Na het trieste nieuws dat Telltale Games de deuren moest sluiten in 2018, verkeerden veel van hun reeksen in een erg twijfelachtige staat. Intussen zijn veel van die reeksen “gered”, of meer specifiek: opgepikt door andere studio’s. Denk zo maar aan The Walking Dead en The Wolf Among us 2.

Een andere erg leuke Telltale titel die momenteel in limbo verkeert, is Tales from the Borderlands. Eerder werd al aangegeven dat men graag zou verder werken aan Tales from the Borderlands, maar nu hebben we ook een reden om te geloven dat men dit aan het doen is.

Via een lek op Reddit doken namelijk plots enkele videoclips op van een trailer voor “Tales from the Borderlands: Redux”. We beseffen dat Reddit inderdaad niet dé meest betrouwbare bron is, maar als je de clips bekijkt kan je moeilijk ontkennen dat alles er wel vrij echt uitziet.

De Redux-versie van de game brengt de oorspronkelijke game terug, maar deze keer met hopen extra content. Denk aan nieuwe concept art, commentaar van de makers, content die niet in de originele release zat, maar ook een bonus episode. Aan het einde van de trailer zien we bovendien het getal 2020 staan, wat zou impliceren dat we snel meer nieuws te horen zullen krijgen over het potentiële bestaan van deze titel. Misschien nog interessanter is het feit dat 2020 plots verandert in het getal ‘2’, wat misschien zelfs een sequel impliceert.

Momenteel is er dus nog niets officieel aangekondigd, maar we koesteren hoop dat dit nieuws klopt. Uiteraard hoor je hier meer over als we uit officiële bronnen wat vernemen.