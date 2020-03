Hello Games is al zo lang bezig om No Man’s Sky continu te verbeteren, dat het er op leek dat ze nergens anders tijd voor hadden. Eind vorig jaar liet de ontwikkelaar weten dat dit zeker niet het geval was en dat ze ook bezig waren met The Last Campfire. Nu is bekend wanneer het spel zal verschijnen, namelijk aankomende zomer.

The Last Campfire is een singleplayer game waarin je speelt als Ember, die terecht is gekomen in een vreemde wereld. Het ziet er niet naar uit dat je hier ooit uit kan ontsnappen, maar toch ga je op pad om terug te keren naar huis.

De bekendmaking van de ‘release window’ van The Last Campfire ging gepaard met een nieuwe trailer, die je hieronder kan checken.