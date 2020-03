Als je ooit Overcooked gespeeld hebt, dan weet je dat coöp games in staat zijn om je relatie met je partner te reduceren tot pure chaos. Die totale chaos, die vele vriendschappen beëindigde, is nu terug, want Team17 stelt een nieuwe coöperatieve titel voor om allen samen van te “genieten”. De chaos van de keuken wordt hier echter ingeruild voor het verplaatsen en verhuizen van virtuele meubels.

Net zoals in Overcooked krijg je hier te maken met uitdagingen, waarbij je telkens als een goed geoliede machine moet samen zien te werken om ze tot een goed einde te brengen. Verschillende meubels zijn immers erg log, waardoor je je in specifieke bochten moet zien te wringen. Bovendien tikt de tijd telkens genadeloos door, wat opnieuw een hele hoop stress met zich meebrengt.

Moving Out verschijnt op 28 april 2020, maar als je de game eens wil uittesten, dan hebben we goed nieuws: vanaf nu staat er immers een gratis demo van deze game in de PlayStation Store. Als je interesse hebt kan je die demo via deze link checken.