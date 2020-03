Square Enix is flink bezig om Trials of Mana onder de aandacht te brengen. Er is sinds gisteren een demo beschikbaar in de PlayStation Store en nu is er ook een nieuwe trailer vrijgegeven. Die trailer is onder dit bericht te bekijken.

Trials of Mana is niet een nieuw deel in de serie, maar een 3D remake van Seiken Densetsu 3, die in 1995 uitkwam voor de Super Famicom. Liefhebbers van de reeks zullen blij zijn dat deze remake eraan komt, want het origineel kwam alleen in Japan uit.

Vorig jaar kwam Seiken Densetsu 3 wel in het Westen uit als onderdeel van de Collection of Mana, maar deze bundel kwam alleen uit voor de Nintendo Switch.