Dat Death Stranding naar de pc zou komen, is al even bekend. Maar toen onlangs de specifieke releasedatum van de pc-versie werd vrijgegeven, werd ook even gesproken over een leuke, nieuwe feature die naar de game komt: een fotomodus.

Deze fotomodus werd echter specifiek gelinkt aan de pc-versie van de game, waardoor de PS4-fanbase wat bezorgd werd. Kojima Productions kwam gelukkig snel de gemoederen bedaren en postte de onderstaande tweet, gezien een eerdere hint van Kojima ietwat onzeker was:

Er wordt dus momenteel gekeken naar de mogelijke opties om ook de PS4-versie van Death Stranding van een fotomodus te voorzien. Vanaf volgende week volgt hier een nieuwe update over, maar we schatten de kans vrij hoog dat die er wel degelijk zal komen. Zodra er meer updates binnenstromen, kan je het uiteraard hier lezen.