Er is op dit moment een demo van Resident Evil 3 te vinden in de PlayStation Store. Als je deze uitspeelt, dan krijg je een korte video te zien. Wil je die video zien zonder de demo te spelen? Dan kan je hieronder terecht. Wil je verrast worden? Dan klik je hieronder natuurlijk niet op play.

De liefhebbers van de serie zitten natuurlijk met smart te wachten totdat de volledige game in de winkels ligt, maar dat duurt gelukkig niet al te lang meer. Op 3 april zal de remake verschijnen en dan weten we of de game van dezelfde kwaliteit is als het voortreffelijke Resident Evil 2.